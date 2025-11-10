Туск счел возможным раскол Запада на две части

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал возможным раскол Запада в свете политики Соединенных Штатов.

"Очевидно, существуют опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо целенаправленно Земля снова разделится на два полушария", - сказал он в интервью газете Gazeta Wyborcza.

"Для США приоритетом станут Южная Америка, Канада, Гренландия - об этом довольно часто заявляет американский президент Дональд Трамп - а также потенциальный конфликт с Китаем, а Европа должна будет справляться сама", - отметил политик. Независимо от того, кто будет занимать президентское кресло в США, на Европу будет ложиться все большая ответственность за ее безопасность, добавил Туск.

Вместе с тем он признал, что для поддержания единства Европы нужен "общий, ясно выраженный враг". "Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю свое мнение и буду делать все, чтобы такая необычная ситуация продлилась как можно дольше", - указал глава польского правительства.