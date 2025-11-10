Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Туск счел возможным раскол Запада на две части
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Туск счел возможным раскол Запада на две части
10 ноября 2025 / 15:14
Туск счел возможным раскол Запада на две части
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал возможным раскол Запада в свете политики Соединенных Штатов.

"Очевидно, существуют опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо целенаправленно Земля снова разделится на два полушария", - сказал он в интервью газете Gazeta Wyborcza.

"Для США приоритетом станут Южная Америка, Канада, Гренландия - об этом довольно часто заявляет американский президент Дональд Трамп - а также потенциальный конфликт с Китаем, а Европа должна будет справляться сама", - отметил политик. Независимо от того, кто будет занимать президентское кресло в США, на Европу будет ложиться все большая ответственность за ее безопасность, добавил Туск.

Вместе с тем он признал, что для поддержания единства Европы нужен "общий, ясно выраженный враг". "Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю свое мнение и буду делать все, чтобы такая необычная ситуация продлилась как можно дольше", - указал глава польского правительства. 

15:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
15:14
Туск счел возможным раскол Запада на две части
14:59
В Госдуме отметили деструктивное воздействие на детей через Likee и "Роблокс"
14:42
Песков: Казахстан - особо привилегированный партнер России
14:30
Лукашенко допускает конфискацию литовских фур в Белоруссии
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ
13:58
Азаров считает, что выборы президента Украины обязательно пройдут в 2026 году
13:46
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам
13:31
Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
13:15
Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов РФ знали и соблюдали ПДД
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
