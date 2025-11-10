В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
10 ноября 2025 / 15:32
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 225 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 130 военных, в зоне группировки "Запад" - свыше 210. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено более 70 и до 510 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 235 солдат в зоне группировки "Восток" и до 70 - в зоне ответственности группировки "Днепр", уточнили в МО РФ.