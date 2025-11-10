Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 17:04
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных Туск счел возможным раскол Запада на две части
Москва
10 ноября 2025 / 17:04
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
10 ноября 2025 / 15:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 225 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 130 военных, в зоне группировки "Запад" - свыше 210. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено более 70 и до 510 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 235 солдат в зоне группировки "Восток" и до 70 - в зоне ответственности группировки "Днепр", уточнили в МО РФ.

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
15:14
Туск счел возможным раскол Запада на две части
14:59
В Госдуме отметили деструктивное воздействие на детей через Likee и "Роблокс"
14:42
Песков: Казахстан - особо привилегированный партнер России
14:30
Лукашенко допускает конфискацию литовских фур в Белоруссии
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ
13:58
Азаров считает, что выборы президента Украины обязательно пройдут в 2026 году
13:46
ВЦИОМ: 24% жителей России поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам
13:31
Глава ВОЗ: Земля тяжело больна и нуждается в реанимации
13:15
Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов РФ знали и соблюдали ПДД
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения