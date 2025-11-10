Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 ноября 2025 / 18:35
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Политика и религия

Безопасность
Безопасность
Лукашенко: Белоруссия должна иметь собственные вооружения
10 ноября 2025 / 15:44
Лукашенко: Белоруссия должна иметь собственные вооружения
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что республика должна создавать и иметь собственные вооружения.

Он отметил, что сегодня республика благодаря хорошим отношениям с РФ располагает тактическим ядерным оружием, а уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс "Орешник". Тем не менее, по словам белорусского лидера, полагаться только на эти вооружения нельзя, передает агентство БелТА.

"Россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения мы должны иметь свои. Ракеты - это хорошо. Но воевать будут люди. И те вооружения, которые нужны людям, мы должны создавать. Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи, и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать", - указал Лукашенко.

