Лукашенко: Белоруссия должна иметь собственные вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что республика должна создавать и иметь собственные вооружения.

Он отметил, что сегодня республика благодаря хорошим отношениям с РФ располагает тактическим ядерным оружием, а уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс "Орешник". Тем не менее, по словам белорусского лидера, полагаться только на эти вооружения нельзя, передает агентство БелТА.

"Россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения мы должны иметь свои. Ракеты - это хорошо. Но воевать будут люди. И те вооружения, которые нужны людям, мы должны создавать. Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи, и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать", - указал Лукашенко.