Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине

Россия по-прежнему сохраняет открытость для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант предпочтителен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Для нас предпочтительным было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы не раз об этом говорили", - отметил он, добавив, что "российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути". "Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", - указал представитель Кремля.