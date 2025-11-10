В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
7 ноября 2025 / 18:23
7 ноября 2025 / 18:20
Политика
Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине
10 ноября 2025 / 15:59
© Михаил Синицын/ ТАСС
Россия по-прежнему сохраняет открытость для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант предпочтителен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Для нас предпочтительным было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы не раз об этом говорили", - отметил он, добавив, что "российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути". "Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", - указал представитель Кремля.