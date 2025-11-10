Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине

Политика
Политика
Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине
10 ноября 2025 / 15:59
Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине
Россия по-прежнему сохраняет открытость для политико-дипломатического пути урегулирования на Украине, этот вариант предпочтителен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Для нас предпочтительным было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы не раз об этом говорили", - отметил он, добавив, что "российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути". "Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", - указал представитель Кремля.

17:17
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
16:59
Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
16:47
Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет
16:30
Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль
16:15
Лидер ЛДПР предложил установить памятник Михаилу Задорнову
15:59
Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине
15:44
Лукашенко: Белоруссия должна иметь собственные вооружения
15:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
15:14
Туск счел возможным раскол Запада на две части
14:59
В Госдуме отметили деструктивное воздействие на детей через Likee и "Роблокс"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
