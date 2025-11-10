Лидер ЛДПР предложил установить памятник Михаилу Задорнову

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить памятник писателю и сатирику Михаилу Задорнову, отметив, что с соответствующей инициативой к нему обратились неравнодушные граждане.

"При жизни Михаил Задорнов не получил званий заслуженного или народного артиста. Но любовь людей и признание всей страны - вот его настоящее звание. Для ЛДПР честь поднять вопрос об установке памятника такому человеку", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Давайте вместе решим, где лучше установить памятник. Из моих предложений: в МАИ, где Задорнов учился, в Гатчине, где за свои деньги он поставил памятник Пушкину и его няне, или в Хабаровске - городе, который считал своей второй родиной", - указал политик, отметив, что направить предложения по возможным местам установки следует в партию.

Вместе с тем он обратил внимание, что Задорнов был умным и ироничным человеком, обладавшим уникальным взглядом на политику. "Его сатира заставляла задуматься, любить Родину, видеть ее сильной. Патриот с большой буквы и человек, который всю жизнь оставался верен своим убеждениям", - добавил Слуцкий.