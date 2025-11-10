Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози о его переводе под судебный контроль. Об этом информировал телеканал BFMTV, ссылаясь на решение суда.

Суд поддержал доводы защиты об избыточности помещения бывшего французского лидера под стражу до рассмотрения его дела во всех инстанциях, а также о том, что Саркози не намерен скрываться от правосудия и готов следовать всем требованиям.

Согласно условиям судебного контроля ему запрещено покидать Францию. Кроме того, экс-главе государства запрещено контактировать с любым действующим министром юстиции Франции на период судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который ранее навещал его в тюрьме Санте. Отмечается, что Саркози покинет тюрьму 10 ноября до конца дня.

Слушания по апелляции на обвинительный приговор в отношении Саркози намечены на март 2026 года.