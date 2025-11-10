Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что получил от президента США Дональда Трампа гарантии бессрочного, а не ограниченного по времени освобождения от санкций против поставок нефти и газа из РФ. Лидеры двух стран обсуждали этот вопрос во время переговоров в Белом доме 7 ноября.

"Мы с президентом Трампом пожали друг другу руки в знак того, что Венгрия будет бессрочно освобождена от нефтяных санкций США. Пока он там президент, а я здесь премьер, санкций не будет", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства выступил с таким заявлением, так как после его визита неназванные представители американской администрации заявили агентству Reuters, что исключение из санкций на поставки российских нефти и газа из предоставлено Будапешту только на год.

Премьер, а также глава МИД Петер Сийярто, присутствовавший на встрече в Белом доме, опровергли это утверждение, заявив, что Трамп не называл каких-либо сроков. Вместе с тем Сийярто признал, что пока неизвестно, в каких формулировках государственные ведомства США отразят в своих документах данное решение.