Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 18:39
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
Москва
10 ноября 2025 / 18:39
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет
10 ноября 2025 / 16:47
Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что получил от президента США Дональда Трампа гарантии бессрочного, а не ограниченного по времени освобождения от санкций против поставок нефти и газа из РФ. Лидеры двух стран обсуждали этот вопрос во время переговоров в Белом доме 7 ноября.

"Мы с президентом Трампом пожали друг другу руки в знак того, что Венгрия будет бессрочно освобождена от нефтяных санкций США. Пока он там президент, а я здесь премьер, санкций не будет", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства выступил с таким заявлением, так как после его визита неназванные представители американской администрации заявили агентству Reuters, что исключение из санкций на поставки российских нефти и газа из предоставлено Будапешту только на год.

Премьер, а также глава МИД Петер Сийярто, присутствовавший на встрече в Белом доме, опровергли это утверждение, заявив, что Трамп не называл каких-либо сроков. Вместе с тем Сийярто признал, что пока неизвестно, в каких формулировках государственные ведомства США отразят в своих документах данное решение.

В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:17
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
16:59
Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
16:47
Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет
16:30
Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль
16:15
Лидер ЛДПР предложил установить памятник Михаилу Задорнову
15:59
Песков: Россия предпочитает дипломатический вариант урегулирования на Украине
15:44
Лукашенко: Белоруссия должна иметь собственные вооружения
15:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 225 военных
15:14
Туск счел возможным раскол Запада на две части
14:59
В Госдуме отметили деструктивное воздействие на детей через Likee и "Роблокс"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения