Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - заявили в российском оборонном ведомстве.