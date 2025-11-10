В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
США возобновляют ядерные испытания из-за технологического отставания - политолог
7 ноября 2025 / 18:23
Лидеры Центральной Азии решили, что перехитрили Трампа. Мнение
7 ноября 2025 / 18:20
Безопасность
Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
10 ноября 2025 / 16:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - заявили в российском оборонном ведомстве.