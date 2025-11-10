Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка

Президент России Владимир Путин обратил внимание на солидную устойчивость Сбербанка при общении с его главой Германом Грефом.

Председатель правления Сбера рассказал главе государства о рекордных выплатах дивидендов - 787 млрд рублей. Он также указал, что в текущем году банк получит примерно на 6 п.п. прибыли выше, чем годом ранее, в этой связи дивиденды будут выше.

"Это свидетельствует о такой солидной устойчивости финансового учреждения", - отметил российский лидер.