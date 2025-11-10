Ас-Сиси заявил, что Египет ценит отношения с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу и передал через него приветствия главе российского государства Владимиру Путину.

"Передайте от меня приветствия президенту России Владимиру Путину. Каир высоко ценит прочные и развивающиеся отношения с Москвой", - цитирует ас-Сиси его канцелярия. Во время встречи стороны также обсудили контакты между странами в экономической сфере, включая строительство АЭС "Эд-Дабаа" и строительство российской промзоны на берегу Суэцкого канала.

С российской стороны в переговорах приняли участие заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов, посол России в Каире Георгий Борисенко и статс-секретарь Службы внешней разведки Сергей Михеев. Египет представляли глава МИД Бадр Абдель Аты, глава Управления общей разведки арабской республики Хасан Рашад и советник египетского президента по вопросам нацбезопасности Фаиза Абу ан-Нага.

Шойгу прибыл в Египет 9 ноября. В СБ РФ информировали, что он намерен уделить отдельное внимание продвижению стратегических российских проектов, прежде всего, в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области обеспечения продовольственной безопасности. В состав делегации РФ, в частности, вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, "Рособоронэкспорта", Роскосмоса, Росатома.