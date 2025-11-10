Приключенческий фильм "Горыныч" стал лидером кинопроката России и СНГ в минувшие выходные, собрав 158,2 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 6 по 9 ноября.

Картина рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Он должен преодолеть череду приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Картина стала доступна в прокате 23 октября, роли в ней сыграли Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

На второй строчке рейтинга расположилась семейная комедия "Папины дочки: мама вернулась", которая собрала 147 млн рублей. Главные роли исполнили Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и Лиза Арзамасова.

Третьим стал мюзикл "Алиса в Стране чудес", собрав 114,7 млн рублей. В главных ролях Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.