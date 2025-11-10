Российский нефтяной экспорт в октябре – на уровне сентября

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления hонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Белый дом и его глава Дональд Трамп продолжают настаивать на том, чтобы Азия и Европа прекратила закупки российской нефти. Однако продавить или склонить партнеров России к «демаршу» у Вашингтона не получается.

Демографические гиганты - Индия и Китай так или иначе продолжают закупки российской нефти. Тотального отказа нет, и он невозможен в принципе ввиду отсутствия альтернативной нефти на мировом рынке. Скажем, во время встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее лидер США решил и вовсе не поднимать вопрос о закупках Китаем российской нефти. Ответ Пекина был бы очевиден. Так что Трамп заявил лишь о том, что Поднебесная в перспективе может начать закупки углеводородов с Аляски.

В нынешних условиях отраслью оперативно запущены перемены в логистике, схемах продаж (посреднические цепочки могут стать длинней). Фиксируются и локальные паузы — в виде приостановки приема танкеров с российской нефтью в портах их назначения, иногда и простой. Но вся совокупность указанных издержек — это не кризис. «Заминки» связаны с изучением санкционной ситуации и поиском путей обхода новых рестрикций, как продавцами, так и покупателями. Даже на европейском направлении Венгрия продолжает бороться за исключения из санкций США.

Важен и сигнал из Токио. Зарубежные проекты, в том числе российский «Сахалин 1», по-прежнему имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Японии после введения новых санкций США. Такова позиция Министерства экономики, торговли и промышленности (METI) страны. «METI будет и впредь признавать важность проекта «Сахалин 1» и примет все необходимые меры, чтобы не допустить негативного влияния на энергетическую безопасность Японии», - сообщило ведомство.

Статистика показывает, что экспорт продолжается, его режим в целом устойчивый. Октябрьские данные по национальному нефтяному экспорту убедительны, на уровне сентября. Морская компонента немного скорректировалась — «отступление» на 1,2% (до 470 тыс. тонн в сутки) по отношению к уровню сентября, согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ). На Китай пришлось 34% поставок, на Индию — 29%, на Турцию — 14%, на Египет и Сирию — 17%. Доля стран с неизвестным пунктом назначения составила 5%.

В ноябре логично ожидать, что будет некоторая «просадка», но это дань адаптационному периоду — нужно время, чтобы эффективно перестроить логистику и нормализовать потоки. Возможно, российским поставщикам придется пойти на увеличение дисконтов в сделках.

Однако власти США настроены на расширение антироссийских санкций, и когда будет новый раунд — пока не очень понятно. Встреча Путина и Трампа может многое прояснить, но только горизонт нового раунда лидеров, после недавнего срыва Вашингтоном плана проведения саммита в Будапеште, не определен.

Тем временем кейс конца октября, когда ЛУКОЙЛ публично объявил о продаже своих зарубежных активов крупному глобальному трейдеру Gunvor Group, получил продолжение, но с резким поворотом: 7 ноября заявка на покупку активов (с оценочной стоимостью около 19 млрд евро) была отозвана.

Помехой для хода и закрытия сделки стали санкции США против российского частного концерна. Минфин США сообщил, что трейдер связан с Россией и не сможет получить лицензию на работу в Америке, пока продолжается конфликт на Украине. Gunvor, в свою очередь, настаивает на том, что уже давно не работает с российским рынком и публично выступает против боевых действий. Несмотря на это, от сделки компания все же отказалась. О переговорах с ЛУКОЙЛом стало известно в конце октября. Компания уведомляла, что стороны уже согласовали ключевые условия, и обсуждений с другими покупателями не будет.

Gunvor Group основали шведский предприниматель Турбьерн Тернквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко еще в 2000 году. Тернквист — гендиректор компании и владелец контрольного пакета акций. В 2014 году Gunvor Group объявила о решении выйти из российских активов, тогда же Тимченко продал свою долю (43%) в компании. По данным из открытых источников, компания зарегистрирована на Кипре; и ведет деятельность через офисы в Швейцарии, на Багамах, в Сингапуре и Дубае.

Теперь конфигурация сделки, очевидно, будет меняться — ЛУКОЙЛ продолжит искать выход. Возможно, пул продаваемых активов «раздробят» и будут пытаться реализовать их по-отдельности. Понятно, что потенциальные покупатели будут требовать дисконтов и прочих преференций. В общем, быстрый выход из тупика, как ожидалось еще декаду назад, найти ЛУКОЙЛу едва ли удастся.

Пока ЛУКОЙЛ меняет формат экспорта в рамках адаптации к санкциям. Так, ПАО теперь отказалось от поставок нефти из Азербайджана и начало перевалку топлива в порт Махачкалы для дальнейшего экспорта через Новороссийск.

В свою очередь у ведущего нефтяного государственного концерна — «Роснефти» — ситуация пока выглядит проще: 29 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию на операции с германскими активами «Роснефти», но, как и предполагалось, с ограниченным сроком. Согласно резолюции, Rosneft Deutschland GmbH (RN Germany) или RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M) или любое юрлицо, в котором RN Germany или RN R&M) владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более, имеют право на совершение сделок до 29 апреля 2026 года.

Правительство ФРГ 8 сентября продлило срок доверительного управления местными активами «Роснефти» до 10 марта 2026 года.

Осенние санкции США против российской нефти снова поставили перед Западом старый вопрос: как урезать доходы Кремля и при этом не ударить по собственным потребителям. Рассуждения о санкционном «бумеранге» не могут не заботить Белый дом: ужесточение рестрикций может увеличить цену галлона на американских АЗС. Тем более что США вроде как готовят военные операции в Венесуэле и даже в Нигерии. По крайней мере не так давно западные агентства информировали о проработке Пентагоном военных сценариев в этих странах.