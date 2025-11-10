Цена фьючерса на золото вновь превысила $4 100

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 100 за тройскую унцию впервые с 27 октября текущего года.

По состоянию на 15:17 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 2,35% и торговалась на уровне $4 104 за тройскую унцию. К 15:32 мск цена на драгметалл практически не изменилась и находилась на отметке в $4 103,4 за унцию (+2,33%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года росла на 3,99%, до $50,065 за тройскую унцию, поднимаясь выше $50 за унцию впервые с 21 октября текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.