Ливан вновь на краю пропасти

Страна опять переживает очередной внутриполитический кризис, связанный с участием шиитской организации «Хезбалла» в войне с Израилем

Юрий Веселов, военный обозреватель

Участие ливанской «Хезбаллы» на стороне палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС) сектора Газа в войне против Израиля завершилось почти полным разгромом военной инфраструктуры лояльных Ирану шиитов. Армии еврейского государства удалось вывести из строя основную часть вооружения этой ливанской организации, ликвидировать ее высшее политическое, военное и духовное руководство, нейтрализовать среднее звено командования боевых отрядов. Итогом стало достижение 27 ноября 2024 года Бейрутом и Тель-Авивом соглашения о прекращении огня.

Ливанская сторона обязалась в течение последующих двух месяцев очистить южную часть страны от уцелевшего в боевых действиях вооружения «Хезбаллы», передачи его на склады национальной армии и выдворения шиитских боевиков за пределы севернее берега реки Литани. То есть, на расстояние 30-40 км от границы с Израилем. Предусматривалось также провести разоружение палестинских отрядов в лагерях беженцев районах городов Тир и Сайда в Южном Ливане.

Правительству вменялось ввести подразделения национальной армии в освобожденные от шиитских формирований районы юга с целью установления контроля и обеспечения безопасности государственной границы с Израилем в тесном взаимодействии с командованием Временных Сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Кроме того, Израиль настаивал на ливанском официальном признании «Хезбаллы» вне закона и запрещении ее военной и политической деятельности.

В свою очередь, Тель-Авив в определенные соглашением сроки должен полностью вывести израильские войска из Южного Ливана и прекратить любые силовые действия против арабской страны. В том числе полеты боевой авиации в ее воздушном пространстве.

Следует признать, что договоренности в полной мере не были выполнены обеими сторонами.

По сведениям израильтян, уцелевшее оружие и военное имущество было скрытно вывезено в северные районы Ливана, и не было передано ливанской армии. Правительство и парламент страны, несмотря на мощнейшее давление Запада (в основном США и Франции), отказались от принятия закона о запрете деятельности «Хезбаллы».

По данным вопросам мнения ведущих политических и общественных деятелей разделились, а на арену из небытия выползли политики из числа бывших союзников Израиля в годы последней гражданской войны. Так, на арене «возродился» бывший руководитель военного крыла правохристианских сил Самир Джааджа, отсидевший в тюрьме длительный срок за военные преступления в годы гражданской войны. Лидер ливанских друзов Валид Джумблат также оказался в стане противников «Хезбаллы», позицию которого можно оценить, как «не вашим и не нашим». Бессменный спикер парламента и бывший руководитель шиитского движения «Амаль» Набих Берри решил воспользоваться ситуацией для укрепления своего влияния, и фактически предал руководство «Хезбаллы» на переговорах с американскими и французскими миссионерами.

Однако сбить напряженность в дебатах помог бывший президент Ливана генерал в отставке христианин-маронит Мишель Аун, на стороне которого выступили влиятельные министры и представители командования армии. Они придерживаются убеждения о том, что вооруженные формирования «Хезбаллы» выполняли функции защиты Отечества и не вмешивались во внутренние события. При этом государство имеет собственное право на определение законности наличия милицейских формирований в условиях состояния войны между Ливаном и Израилем.

В настоящее время основные силы и органы управления «Хезбаллы» находятся в районе северного города Баальбек.

Израиль, судя по имевшим место после ноября 2024 года событиям, и не стремился выполнять взятые на себя обязательства: его боевая авиация не прекращала наносить удары не только по различным районам Ливана, но и по южным пригородам Бейрута. При этом израильтяне оправдывают свои налеты стремлением уничтожения оставшихся в живых шиитских полевых командиров и активистов «Хезбаллы».

Израильская армия продолжает контролировать юг арабской страны, создав на этой территории пять укрепрайонов. При этом еврейское командование предупредило ливанцев о запрете развертывания их воинских подразделений вблизи своих гарнизонов и в приграничной полосе, а также недопустимости тесного взаимодействия с военнослужащими контингента ВСООЛ.

Более того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в конце октября заявил о возможности повторения израильской армией наземной операции в Южном Ливане, которая будет предусматривать нанесение воздушных ударов по всей территории страны. Он оправдывает возможную агрессию якобы наличием сведений о намерении «Хезбаллы» восполнить военные потери из третьих стран. Не трудно догадаться, что под словом «третьих стран» он подразумевал Иран, лишь только упоминание которого у Нетаньяху возникает зубная боль. Тем более, что Тегеран перевел ливанской «Хезбалле» в конце прошлого года один миллиард долларов США.

Несмотря на сложное положение «Хезбаллы» в Ливане, эта организация сохранила свой авторитет и влияние не только в шиитской общине, но и среди других религиозных конфессий. В стране продолжают действовать бесплатные начальные классы школ, спонсируемые партией госпитали и другие медицинские учреждения. Организация продолжает оказывать безвозмездную помощь неимущим категориям населения, в том числе христианам.

Уход с политической арены «Хезбаллы» в Ливане чреват изменениями баланса общественно-политических сил, а полное ее разоружение может стать реальным толчком к серьезному обострению внутриполитической обстановки. К тому, чего добивается Израиль.

Вместе с тем нужно понимать, что Ливан сейчас переживает критический период, и наличие «Хезбаллы» используется его врагами для развязывания очередного военного конфликта. Будь то в арабской стране или против Ирана.