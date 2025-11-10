Российский комплекс "Орешник", который поступит на боевое дежурство в Белоруссию в декабре, будет перемещаться по территории республики. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает агентство БелТА.

"Подробности раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки сможет при необходимости нанести удар", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что США до сих пор заявляют, что не располагают точными данными о наличии или отсутствии в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

По словам главы государства, оружие "еще раз обслужили": отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия. "Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них за рубежом это показывать", - указал Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 года заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. 25 апреля прошлого года Лукашенко сообщил, что в Белоруссии уже находится несколько десятков ядерных боеприпасов.