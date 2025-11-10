Шатдаун в США – экономические последствия

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Президент США Дональд Трамп, похоже, преодолеет рекордный шатдаун - временную приостановку работы государственных органов в США из-за отсутствия утвержденного бюджета. После 39 дней противостояния демократов и республиканцев в Конгрессе законопроект о прекращении шатдауна наконец 9 ноября прошел процедурное голосование в Сенате США. Однако страна еще долго будет ощущать последствия нынешнего кризиса. Да и его повторение в конце года более чем вероятно.

Демократы требовали предотвратить рост стоимости страховок и продлить еще на год субсидии в рамках программы Obamacare, а также настаивали на сохранении ряда социальных программ. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал согласие на эти требования демократов «простым компромиссом», который может быть принят палатой представителей в течение нескольких часов. Но, по мнению ряда экспертов, эти требования демократов являются попыткой сформировать себе имидж «борцов за народное счастье» и завоевать симпатии соответствующих слоев избирателей на выборах в Конгресс в 2026 г.

Республиканцы решительно против. «Нет, мы на это не пойдём», — заявил в эфире Fox News сенатор Стив Дейнс, республиканец из Монтаны. Они, со своей стороны, требовали принять новый план бюджета, в котором предусмотрено повышение пошлин и увеличение военных расходов. Трамп, кроме того, не скрывал, что использует шатдаун для сокращения тех проектов исполнительной власти, которые получили развитие при демократической администрации и не вписываются в его экономическую концепцию, а также для увольнения «лишних» служащих. Поэтому, он и не очень хотел искать компромисса. Косвенно подтвердил это мнение и он сам, заявив, что «от приостановки работы правительства может быть много пользы, например, чтобы избавиться от многих вещей, которые нам не нужны, и которые были бы на руку демократам». Кроме того, Трамп требовал в качестве условия завершения шатдауна отказ от принципа филибастера в Сенате т.е. переходу к принятию ключевых решений простым большинством, которое сейчас имеют республиканцы (используемый принцип филибастера требует 60 голосов для принятия большинства законопроектов).

В итоге каждая из сторон заняла «принципиальную позицию», и бюджетный билль отклонялся 14 раз. Но теперь появился свет в конце тоннеля, и приостановка работы правительства может скоро закончиться. Правда, для этого еще необходимо провести ряд голосований для заключения соглашения,

На таком вот политическом фоне около 1,4 млн человек уже почти 1,5 месяца находятся в вынужденном отпуске или работают без зарплаты. Задолженность по зарплате федеральным служащим уже превысила 14 млрд долл. Правоохранительные органы и некоторые другие «критические службы» продолжают работать, но сотрудники ФБР, ЦРУ, Службы маршалов США и Таможенной полиции не получают зарплат. Уязвимыми становятся федеральные тюрьмы, так как штат надзирателей сокращается, а патрулирование территорий почти не осуществляется. У ФБР из-за шатдауна не хватает денег на оплату информаторов, многие расследования замедлились или приостановились. Несколько спокойнее ситуация в вооруженных силах. 15 октября Дональд Трамп распорядился, чтобы американские военные получали жалованье. 130 млн долл. правительству США на выплату им зарплат пожертвовал миллиардер Тимоти Меллон.

Агентство по охране окружающей среды США полностью прекратило мониторинг уровня загрязнения воздуха и воды. Приостановка работы Бюро переписи населения и экономического анализа лишила страну актуальной статистики, необходимой бизнесу и инвесторам для принятия решений. Администрация по делам малого бизнеса прекратила выдачу кредитов стартапам. В ближайшие дни американские авиакомпании планируют на 10% сократить количество рейсов. Причиной является нехватка диспетчеров и сотрудников службы безопасности из-за шатдауна.

«Страдают» и частные компании, которые сталкиваются с задержками в получении лицензий, разрешений и сертификатов. Процесс покупки жилья стал сложнее, поскольку государственные организации, выдающие ипотечные кредиты, в силу нехватки работников стали обрабатывать документы намного медленнее. Приостановка выдачи федеральных кредитов стала серьезной проблемой для фермерских хозяйств т.к. осень - критически важный период для них с точки зрения получения новых займов. Некоторые из них должны погасить налоговые задолженности, другие не могут приобрести новое оборудование для предстоящего посевного сезона.

Под угрозой оказалась работа ряда социальных программ. В частности, с 3 ноября доступ к программе Head Start, предлагающей услуги школ и детских садов, уже потеряли более 8000 детей и семей. Кроме того, миллионы американцев потеряли доступ к продовольственной помощи в преддверии праздничного сезона - с 1 ноября в стране была приостановлена работа федеральной программы SNAP, в рамках которой почти каждый восьмой американец мог получать помощь в покупке продуктов.

Каждый шестой житель США пользуется федеральными льготами для оплаты коммунальных услуг. Эти средства правительство обычно перечисляет на счета коммунальных компаний в середине ноября. Последнее гарантирует отопление и освещение в домах наиболее социально уязвимых категорий граждан. Но, в результате шатдауна тысячи семей на севере США, лишенные государственной поддержки, могут остаться в плохо отапливаемых домах.

Растут потери экономики. По данным бюджетного управления Конгресса, за первые 4 недели шатдаун обошелся как минимум в 18 млрд долл. И, по оценкам зарубежных аналитиков, которые приводит Bloomberg, каждая новая неделя приостановки будет обходиться экономике от 10 до 30 млрд долл. Так, что цифры потерь будут расти. Экономисты предупреждают, что, если кризис продлится 8 недель, ВВП страны снизится в 4 квартале на 2%.

Неутешительны и перспективы. Если предыдущие шатдауны оставляли лишь «временные шрамы», то на этот раз все выглядит иначе. Экономика США сейчас более хрупкая, ее устойчивость в этом году во многом обеспечивается расходами самых богатых американцев, тогда как семьи с низким и средним доходом все больше вынуждены экономить из-за роста цен, сокращений и слабого рынка труда. «Это делает экономику крайне уязвимой, если что-то пойдет не так для домохозяйств с высоким доходом и высоким собственным капиталом», считает Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics.

Возрастают риски рецессии. И такой сценарий вполне вероятен т.к. реальный ущерб может оказаться заметно выше расчетного, учитывая, что в ближайшие дни существует риск приостановки авиасообщения в стране. Становиться все более ясно, что происходящее окажет долгосрочные эффекты на функционирование государственных органов. Не первая за последние годы приостановка выплат зарплат снижает престиж работы на государство и в будущем потребует дополнительных расходов для удержания и привлечения служащих.

Еще более масштабными могут оказаться социальные последствия. В целом, продовольственную помощь по программе SNAP получают около 42 млн жителей США. Заметная часть ее пока еще предоставляется в той или иной форме за счет средств отдельных штатов. Но в любом случае уровень потребления миллионов человек резко снизится, а недовольство политикой Трампа вырастет, чего и добиваются демократы.