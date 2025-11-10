Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
Общество
India Today: при взрыве автомобиля у метро в Нью-Дели погибли десять человек
10 ноября 2025 / 18:32
© AP Photo/ТАСС
Число погибших при взрыве автомобиля вблизи Старого Дели в индийской столице увеличилось до 10. Об этом информировал телеканал India Today.
Ранее стало известно о восьми погибших. Еще более 20 человек пострадали.
Согласно последним данным, взорвался автомобиль, остановившийся на одном из светофоров в районе, который находится вблизи исторической крепости Красный форт. Этот район пользуется популярностью у туристов.
Причина взрыва пока не установлена. Сотрудники полиции проводит расследование ЧП.