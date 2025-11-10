Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 20:08
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Москва
10 ноября 2025 / 20:08
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
7 ноября 2025 / 18:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине / Правые партии Европы
Политика
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28

Отдает ли себе отчет население ЕС, что им манипулируют? Более или менее это понимание есть в странах Восточной Европы. Там люди не хотят войны и не хотят стать полем боя. Даже в такой стране, как Польша антироссийские настроения постепенно меняются на антиукраинские.

В Западной Европе обывателей настраивают на то, что в этот раз точно получится разобраться с Россией. Им внушают, что Россия сейчас ослаблена, и самое время раз и навсегда с ней покончить.

Вместе с тем у населения ЕС растет усталость от украинцев. Этот фактор является противовесом пропаганде войны. Вторым противовесом можно назвать плохую экономическую ситуацию в Европе. Это работает на неприятие войны, но работает пока не в полную силу.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Упомянутая в интервью книга внесена в федеральный список экстремистских материалов

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/afebf1a5a1b9ccf775bb96047bd8ef80/

 

Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
В Африке США интересны только природные богатства. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:57
Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%
18:45
МВД Литвы отреагировало на решение Белоруссии не пропускать литовские фуры
18:32
India Today: при взрыве автомобиля у метро в Нью-Дели погибли десять человек
18:14
Лукашенко: "Орешник" будут перемещать по территории Белоруссии
17:57
Цена фьючерса на золото вновь превысила $4 100
17:47
Фильм "Горыныч" снова стал лидером российского кинопроката
17:31
Ас-Сиси заявил, что Египет ценит отношения с Россией
17:17
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
16:59
Российские ВС атаковали пункты временной дислокации ВСУ
16:47
Орбан: пока Трамп президент США, санкций в отношении Венгрии не будет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения