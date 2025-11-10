Отдает ли себе отчет население ЕС, что им манипулируют? Более или менее это понимание есть в странах Восточной Европы. Там люди не хотят войны и не хотят стать полем боя. Даже в такой стране, как Польша антироссийские настроения постепенно меняются на антиукраинские.

В Западной Европе обывателей настраивают на то, что в этот раз точно получится разобраться с Россией. Им внушают, что Россия сейчас ослаблена, и самое время раз и навсегда с ней покончить.

Вместе с тем у населения ЕС растет усталость от украинцев. Этот фактор является противовесом пропаганде войны. Вторым противовесом можно назвать плохую экономическую ситуацию в Европе. Это работает на неприятие войны, но работает пока не в полную силу.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Упомянутая в интервью книга внесена в федеральный список экстремистских материалов.

