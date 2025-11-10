Трамп повторяет политику Байдена. Мнение

В течение 2025 года происходила нормализация контактов с США. Не путать с нормализацией отношений! То, что было в этот период во взаимоотношении государств – это нормальные дипломатические контакты, которых не было при администрации Байдена. Тогда, де-факто, действовал разрыв дипотношений.

Когда Дональд Трамп выступил с инициативой нормализации контактов, это было снятие угрозы ядерной войны.

Однако, со временем риторика американского президента начала меняться. Меняться настолько, что сейчас уже можно сказать, что Трамп превратился в Байдена. Его политика, с некоторыми оговорками, приобрела те же самые черты, которые были при предыдущем президенте Америки.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

