МВД Литвы отреагировало на решение Белоруссии не пропускать литовские фуры

Литва не будет открывать границу с Белоруссией после решения Минска не пропускать обратно через свои контрольно-пропускные пункты литовские фуры. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

"Гибридная атака против нас продолжается, но наша ответная мера с закрытием границы адекватна, она продолжит действовать", - сказал он при общении с журналистами.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает только переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС.

В качестве реакции Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых остаются на территории соседней страны.