Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%

Биржевая цена бензина марки АИ-92 в ходе торгов в понедельник снизилась на 0,42%, АИ-95 - на 0,33%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость АИ-92 на торгах 10 ноября составила 64,852 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,33% и составила 73,036 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива за день уменьшилась на 0,33% и составила 58,724 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля увеличилась на 0,41% и составила 57,802 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - опустилась на 0,41%, до 75,561 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем топочный мазут подешевел на 6,48% и составил 20,219 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день выросла на 0,87% и составила 80,661 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов опустилась на 9,46% - до 18,714 тыс. рублей за тонну.

С 1 октября и до конца года введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Кроме того, до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не касается поставок по межправительственным соглашениям).