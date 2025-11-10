Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 21:38
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Председатель Би-би-си принес извинения за отредактированную речь Трампа Госдума рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы
Москва
10 ноября 2025 / 21:38
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%
10 ноября 2025 / 18:57
Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Биржевая цена бензина марки АИ-92 в ходе торгов в понедельник снизилась на 0,42%, АИ-95 - на 0,33%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость АИ-92 на торгах 10 ноября составила 64,852 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,33% и составила 73,036 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива за день уменьшилась на 0,33% и составила 58,724 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля увеличилась на 0,41% и составила 57,802 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - опустилась на 0,41%, до 75,561 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем топочный мазут подешевел на 6,48% и составил 20,219 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день выросла на 0,87% и составила 80,661 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов опустилась на 9,46% - до 18,714 тыс. рублей за тонну.

С 1 октября и до конца года введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Кроме того, до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не касается поставок по межправительственным соглашениям). 

Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:30
Председатель Би-би-си принес извинения за отредактированную речь Трампа
20:14
Госдума рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы
19:58
Операторы связи начали применять охлаждение для sim-карт
19:43
Власти Грузии отказались от грантов Евросоюза в 2026 году
19:33
Саркози вернулся в свой дом после освобождения из тюрьмы
19:17
МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в ОИ
18:57
Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%
18:45
МВД Литвы отреагировало на решение Белоруссии не пропускать литовские фуры
18:32
India Today: при взрыве автомобиля у метро в Нью-Дели погибли десять человек
18:14
Лукашенко: "Орешник" будут перемещать по территории Белоруссии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения