Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости», «в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны".

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает в этой связи, что «с одной стороны, у Европы нет особых рычагов давления на Трампа в этом вопросе, и ЕС на сегодня -очень зависимое от США образование. Но, с другой стороны, ЕС гораздо более интеллектуально искушен в части управления политикой. Там есть Сорос в качестве союзника, и здесь не все так просто и однозначно. Но если брать официальные инструментарии ЕС, то инструментарий не такой богатый».

В этой связи эксперт обратил внимание на победу Мандани на выборах мэра Нью-Йорка: «является ли это событие следствием давления ЕС на Трампа? На мой взгляд, является, ведь он пользуется поддержкой Сороса, и мы знаем, кто что профинансировал. Поэтому здесь в какой-то степени есть и давление ЕС, и в этом плане все не однозначно. Конечно, Трамп сопротивляется этому давлению, но еще очень рано делать какие-то выводы и подводить итоги».