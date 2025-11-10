МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял финального решения относительно участия трансгендеров в Олимпийских играх. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК сообщает ТАСС.

Некоторое время газета The Times информировала о том, что МОК запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпиаде.

"Директор МОК по вопросам здравоохранения, медицины и науки представил обновленную информацию членам МОК на прошлой неделе в ходе заседаний комиссии МОК. Рабочая группа продолжает обсуждение на этот счет, и решения пока не приняты. Дополнительная информация будет предоставлена своевременно", - указали в пресс-службе.

Согласно действующим правилам МОК, трансгендеры могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

На летних Играх в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не выполнив ни одной попытки.