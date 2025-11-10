Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 ноября 2025 / 20:13
10 ноября 2025 / 19:37
10 ноября 2025 / 19:28
Общество
Саркози вернулся в свой дом после освобождения из тюрьмы
10 ноября 2025 / 19:33
Саркози вернулся в свой дом после освобождения из тюрьмы
© Ludovic Marin/ Pool via AP/ТАСС

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в свой дом, расположенный в XVI округе Парижа, после освобождения из тюрьмы. Кадры прибытия политика транслировал телеканал LCI.

Полиция оцепила территорию у его жилища. Автомобиль с Саркози проехал мимо сотрудников СМИ, стоявших вдоль дороги на тротуарах, и остановился возле дома. Экс-глава государства быстро покинул автомобиль, воздержавшись от общения с журналистами.

70-летний Саркози, занимавший президентский пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании и получил пять лет лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день. 

