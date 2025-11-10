Власти Грузии отказались от грантов Евросоюза в 2026 году

В Грузии при планировании бюджета на 2026 год приняли решение отказаться от грантов Европейского союза. Об этом заявил первый заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе, представляя в парламенте проект бюджета на следующий год.

"Грантов на поддержку бюджета вы не увидите и в 2026 году. На сегодняшний день работа над привлечением грантов с разными ведомствами ЕС не ведется, поскольку наша заявленная политика заключается в том, что мы не будем работать над грантами для поддержки бюджета", - сказал он.

Какауридзе уточнил, что, несмотря на отказ от грантов Евросоюза, Грузия будет брать деньги в долг. Они будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов.

В ноябре прошлого года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. Как тогда заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Тбилиси будет продолжить выполнять свои обязательства для присоединения к ЕС только за счет собственного бюджета.