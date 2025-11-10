Глава Пентагона, похоже, считает Россию врагом США

Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Соответствующий отрывок из выступления главы американского военного ведомства был размещен на YouTube-канале Forbes Breaking News.

"Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года - момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это", - сказал Хегсет в пятницу. В этот день он посещал Национальный университет обороны в Вашингтоне.

"Если мы хотим предотвратить и избежать войну, а мы все этого хотим, то мы должны быть готовы", - добавил глава Пентагона, указав, что потенциальные противники США, которых он не назвал, не сидят сложа руки.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает в этой связи, что «судя по приведенным датам, США считают своим главным врагом Россию. Это естественно для военного министра - считать главным врагом того, у кого ядерного оружия столько, сколько у самой Америки. А приведенные аналогии - это пример того, что Америка вновь переживает 1939, значит надо готовиться к войне. А если речь идет о событиях 1981 года, то, с его точки зрения, надо готовиться к смене руководства России. Надо, чтобы Россия покатилась к «перестройке»? Для него важно, чтобы была политическая дестабилизация в России или военное противостояние с Америкой».

По словам эксперта, «несмотря на то, что они рассматривают нас как противников, есть надежда, что политический диалог будет продолжен. Вся политика США, начиная с 1945 года, была так построена: русские – враги, но с ними надо разговаривать».