Операторы связи начали применять охлаждение для sim-карт

Операторы связи начали применять новый механизм с целью обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - "период охлаждения" для sim-карт. Об этом информировала пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

Как отмечается, операторы связи по требованию регуляторов внедрили указанный механизм для подтверждения того, что sim-карта, попавшая на территорию РФ из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.

Механизм был запущен в тестовом режиме 10 ноября. В министерстве пояснили, что для абонентов с российскими sim-картами установлен период охлаждения на 24 часа, если карта не была активна в течение 72 часов после возвращения из международного роуминга.

Оповещение о блокировке приходит в виде СМС от оператора связи, в нем содержатся инструкции для снятия ограничений. Сделать это можно, авторизовавшись по капче по ссылке, которую предоставляет оператор. После этого доступ к интернету и СМС восстанавливается. Кроме того, отменить ограничения можно через кол-центр, пройдя идентификацию в телефонном режиме.