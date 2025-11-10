Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 ноября 2025 / 21:39
КОТИРОВКИ
USD
10/11
81.2257
EUR
10/11
93.8365
Новости часа
Председатель Би-би-си принес извинения за отредактированную речь Трампа Госдума рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы
Москва
10 ноября 2025 / 21:39
Котировки
USD
10/11
81.2257
0.0000
EUR
10/11
93.8365
0.0000
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Операторы связи начали применять охлаждение для sim-карт
10 ноября 2025 / 19:58
Операторы связи начали применять охлаждение для sim-карт
© Евгений Мессман/ ТАСС

Операторы связи начали применять новый механизм с целью обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - "период охлаждения" для sim-карт. Об этом информировала пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

Как отмечается, операторы связи по требованию регуляторов внедрили указанный механизм для подтверждения того, что sim-карта, попавшая на территорию РФ из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.

Механизм был запущен в тестовом режиме 10 ноября. В министерстве пояснили, что для абонентов с российскими sim-картами установлен период охлаждения на 24 часа, если карта не была активна в течение 72 часов после возвращения из международного роуминга.

Оповещение о блокировке приходит в виде СМС от оператора связи, в нем содержатся инструкции для снятия ограничений. Сделать это можно, авторизовавшись по капче по ссылке, которую предоставляет оператор. После этого доступ к интернету и СМС восстанавливается. Кроме того, отменить ограничения можно через кол-центр, пройдя идентификацию в телефонном режиме.

Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:30
Председатель Би-би-си принес извинения за отредактированную речь Трампа
20:14
Госдума рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы
19:58
Операторы связи начали применять охлаждение для sim-карт
19:43
Власти Грузии отказались от грантов Евросоюза в 2026 году
19:33
Саркози вернулся в свой дом после освобождения из тюрьмы
19:17
МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в ОИ
18:57
Биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 0,42%
18:45
МВД Литвы отреагировало на решение Белоруссии не пропускать литовские фуры
18:32
India Today: при взрыве автомобиля у метро в Нью-Дели погибли десять человек
18:14
Лукашенко: "Орешник" будут перемещать по территории Белоруссии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения