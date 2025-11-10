Госдума рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы

Госдума во вторник обсудит проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Согласно проекту обращения, депутаты ГД намерены призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество "решительно осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями".

Подчеркивается, что депутаты "выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, отмечают важность ее стабильного и независимого развития". "Международное сообщество должно незамедлительно и безоговорочно осудить угрозы силой и ее применения в отношении Венесуэлы", - следует из документа.

Кроме того, Госдума может призвать Соединенные Штаты воздержаться от эскалации напряженности у границ Венесуэлы и искать решения проблемы трансграничной преступности через диалог. В проекте обращения сказано, что "агрессивные и провокационные действия США" противоречат нормам международного права и влекут за собой "рост напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".

"Республика сейчас находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет. Мы наблюдаем, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - заключил Володин.