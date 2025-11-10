Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Председатель Би-би-си принес извинения за отредактированную речь Трампа
10 ноября 2025 / 20:30
Председатель совета управляющих британской новостной корпорации Би-би-си Самир Шан принес извинения за отредактированную речь президента США Дональда Трампа.

"С момента публикации записки Майкла Прескотта (который до июня 2025 года был независимым советником комитета редакционной политики и стандартов Би-би-си и указал на нарушения) этот вопрос стал причиной свыше 500 жалоб. В настоящее время этот вопрос решается в рабочем порядке. По итогу этих обсуждений мы признаем, что та форма, в которой речь Трампа была отредактирована, создала впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы извиниться за это ошибочное решение", - сказано в тексте письма, направленного Шаном в межпарламентский комитет по культуре, СМИ и спорту. В его ведении находятся британские СМИ, в том числе Би-би-си.

В передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Би-би-си также показала кадры людей, следующих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. В действительности эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

Из-за этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви и глава новостного вещания Дебора Тернесс.

