Москва
10 ноября 2025 / 23:10
США поставили на паузу антисирийские санкции Кравцов отметил, что в каждой школе должен транслироваться единый мировоззренческий подход
Москва
10 ноября 2025 / 23:10
10 ноября 2025 / 20:13
10 ноября 2025 / 19:37
10 ноября 2025 / 19:28
Общество
У экс-замглавы правительства Ивановской области изъяли свыше 800 млн рублей
10 ноября 2025 / 20:46
У экс-замглавы правительства Ивановской области изъяли свыше 800 млн рублей
Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокуратуры Ивановской области о взыскании с бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина и других заинтересованных лиц в доход государства более чем 800 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В ходе прений прокурор региона Андрей Жугин заявил, что установлено активное распоряжение незаконными денежными средствами бывшими зампредами правительства Ивановской области Сергеем Зобниным и Ириной Эрмиш, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. Согласно материалам прокуратуры, Зобнин курировал дорожное хозяйство и транспорт, занимался реализацией национальных проектов, на которые потрачено более 10 млрд рублей.

"Вполне вероятно он в начале и стремился помочь области, но намерение помочь шурину Федулову и своей семье перевесило государственные интересы. Пока под его руководством обустраивались островки безопасности, региональные дороги только разрушались, а отдельные жизненно важные сообщения не завершены до сих пор. Возможно, в Иванове могли бы быть введены четыре новые поликлиники, но как оказалось, для завершения строительства не хватает 2 млрд рублей, а для очистных в Кинешме - 1 миллиард", - указал прокурор.

