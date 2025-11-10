Кравцов отметил, что в каждой школе должен транслироваться единый мировоззренческий подход

Во всех школах России должен транслировался единый мировоззренческий подход. На это обратил внимание министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на первой стратегической сессии "Клуба директоров" в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Клуб директоров" создан как раз для того, чтобы объединить руководителей образовательных учреждений и подчеркнуть их роль в формировании ценностных ориентиров и убеждений. Важно, чтобы единый мировоззренческий подход транслировался в каждой школе, каждом классе", - отметил министр.

По его словам, основные задачи школы - воспитание и обучение. В систему школьного образования было возвращено воспитание, предусмотрен инструментарий для работы с подрастающим поколением: появились советники по воспитанию, проводятся "Разговоры о важном", церемония поднятия флага и исполнения гимна, указал Кравцов.

"Клуб директоров" - проект, который по поручению президента России реализует Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ. Цель создания клуба - сделать директоров образовательных организаций партнерами в реализации госполитики.