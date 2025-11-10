Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
США поставили на паузу антисирийские санкции
10 ноября 2025 / 21:38
США поставили на паузу действие санкций против Сирии в рамках так называемого Закона имени Цезаря, но оставили их в силе в отношении России и Ирана. Соответствующее сообщение распространило американское министерство финансов.

Согласно документу, "применение санкций в рамках "Закона имени Цезаря" частично приостановлено на 180 дней". Такое решение принял госсекретарь США Марко Рубио. При этом оно не распространяется на "определенные транзакции с участием правительств России и Ирана, передачу или предоставление товаров, технологий, программного обеспечения и услуг, а также денежных средств и финансирования российского и иранского происхождения", сказано в сообщении.

