11 ноября 2025 / 12:55
11 ноября 2025 / 12:55
Экономика
Экономика
Украина не получала от США финансирование в 2025 году
11 ноября 2025 / 10:23
Украина не получала от США финансирование в 2025 году
© Christopher Lee/ Getty Images/ТАСС

Украина не получала прямой финансовой помощи от США в 2025 году, после вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ) сообщает ТАСС.

Данные НБУ говорят о поступлениях от европейских стран, стран G7, не входящих в ЕС - Великобритании, Канады, Японии, а также от МВФ и Всемирного банка, но не от Соединенных Штатов. Ранее получаемые от международных партнеров деньги шли на финансирование гражданских статей бюджета, в том числе выплаты государственным служащим и различных социальных пособий.

В свете прекращения программ USAID Украина в этом году не получила порядка $2,9 млрд.

Вместе с тем Украина, фактически, продолжает получать деньги от США через фонд Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), созданный в декабре 2024 года в качестве структуры Всемирного банка. Уходящая администрация Джо Байдена внесла в него $20 млрд в рамках кредита, компенсируемого за счет процентов с замороженных активов РФ. К середине текущего года из него было выделено свыше $3,5 млрд, полный объем $20 млрд планируется выделить к концу первого полугодия 2026 года

При этом США не имеют контроля над фондом F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, предоставляемые им средства считаются помощью по линии Всемирного банка.

