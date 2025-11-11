Токаев отметил, что товарооборот Казахстана и России приближается к $30 млрд в год

Товарооборот России и Казахстана приближается к отметке в $30 млрд в год, страны активно развивают инвестиционное сотрудничество с объемом инвестиций в размере свыше $50 млрд. На это обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей публикации в "Российской газете" в преддверии государственного визита в РФ.

"Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. При этом Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно приближается к отметке в $30 млрд", - указал он.

Токаев отметил, что российские инвесторы находятся в числе лидеров по вложениям в Казахстан. "Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с суммарным объемом инвестиций свыше $50 млрд", - подчеркнул он.

Вместе с тем президент напомнил, что сегодня в Казахстане работают свыше 20 тыс. компаний с капиталом из России. "Это не просто цифра, а реальный результат взаимовыгодного партнерства", благодаря которому создаются рабочие места, передаются современные технологии и укрепляются связи между людьми, добавил он.

Госвизит Токаева в Россию состоится 11-12 ноября.