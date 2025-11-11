Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 14:27
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
Слуцкий предложил создать сеть реабилитационных центров для наркоманов Трамп не исключает, что Франция относится к США хуже, чем Китай
Москва
11 ноября 2025 / 14:27
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
FT: ЕК планирует создать новый разведывательный орган
11 ноября 2025 / 10:59
FT: ЕК планирует создать новый разведывательный орган
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом со ссылкой на источники информировала газета Financial Times.

Как заявил изданию неназванный представитель ЕК, Комиссия "изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки". По его данным, "в рамках этого подхода прорабатывается вопрос о создании специального органа".

Вместе с тем чиновник сообщил, что концепция создания подразделения находится в стадии разработки и обсуждения, а "конкретных сроков реализации не установлено". Создание такого органа будет основано на "имеющемся опыте комиссии и тесном сотрудничестве с соответствующими департаментами Европейской службы внешних связей", указал он.

Против этих планов выступили представители Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN), которые обеспокоены тем, что новый орган будет дублировать их функции и в будущем может заменить их, указывается в материале.

Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:33
Слуцкий предложил создать сеть реабилитационных центров для наркоманов
12:16
Трамп не исключает, что Франция относится к США хуже, чем Китай
11:58
Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов
11:39
NDTV: взрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник
11:20
Цена золота на Comex превысила $4 150
10:59
FT: ЕК планирует создать новый разведывательный орган
10:41
Токаев отметил, что товарооборот Казахстана и России приближается к $30 млрд в год
10:23
Украина не получала от США финансирование в 2025 году
21:38
США поставили на паузу антисирийские санкции
20:58
Кравцов отметил, что в каждой школе должен транслироваться единый мировоззренческий подход
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения