FT: ЕК планирует создать новый разведывательный орган

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом со ссылкой на источники информировала газета Financial Times.

Как заявил изданию неназванный представитель ЕК, Комиссия "изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки". По его данным, "в рамках этого подхода прорабатывается вопрос о создании специального органа".

Вместе с тем чиновник сообщил, что концепция создания подразделения находится в стадии разработки и обсуждения, а "конкретных сроков реализации не установлено". Создание такого органа будет основано на "имеющемся опыте комиссии и тесном сотрудничестве с соответствующими департаментами Европейской службы внешних связей", указал он.

Против этих планов выступили представители Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN), которые обеспокоены тем, что новый орган будет дублировать их функции и в будущем может заменить их, указывается в материале.