11 ноября 2025 / 14:27
Слуцкий предложил создать сеть реабилитационных центров для наркоманов Трамп не исключает, что Франция относится к США хуже, чем Китай
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Экономика
Цена золота на Comex превысила $4 150
11 ноября 2025 / 11:20
Цена золота на Comex превысила $4 150
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 150 за тройскую унцию впервые с 24 октября текущего года. 

По состоянию на 06:33 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 3,63% и торговалась на уровне $4 153,4 за тройскую унцию. К 06:38 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 153,5 за унцию (+3,64%).

К 06:42 мск, цена золота замедлила рост и находилась на отметке в $4 150,1 за тройскую унцию (+3,55%), свидетельствуют данные торговой площадки.

12:33
Слуцкий предложил создать сеть реабилитационных центров для наркоманов
12:16
Трамп не исключает, что Франция относится к США хуже, чем Китай
11:58
Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов
11:39
NDTV: взрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник
11:20
Цена золота на Comex превысила $4 150
10:59
FT: ЕК планирует создать новый разведывательный орган
10:41
Токаев отметил, что товарооборот Казахстана и России приближается к $30 млрд в год
10:23
Украина не получала от США финансирование в 2025 году
21:38
США поставили на паузу антисирийские санкции
20:58
Кравцов отметил, что в каждой школе должен транслироваться единый мировоззренческий подход
Все новости
