Цена золота на Comex превысила $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 150 за тройскую унцию впервые с 24 октября текущего года.

По состоянию на 06:33 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 3,63% и торговалась на уровне $4 153,4 за тройскую унцию. К 06:38 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 153,5 за унцию (+3,64%).

К 06:42 мск, цена золота замедлила рост и находилась на отметке в $4 150,1 за тройскую унцию (+3,55%), свидетельствуют данные торговой площадки.