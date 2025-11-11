NDTV: взрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник

Взрыв автомобиля вблизи Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт в индийской столице совершил террорист-смертник. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NDTV.

Как отмечается, согласно видео с камер наблюдения, машина, в которой была взрывчатка, находилась на парковке рядом с местом ЧП около трех часов. На кадрах видно, что водитель будто ожидал кого-то или инструкции, не покидая автомобиль.

По информации источников, взрыв расследуется как теракт. Предварительные исследования на месте происшествия выявили следы нитрата аммония.

Телеканал обращает внимание, что взрыв у Красного форта в Нью-Дели произошел в тот же день, когда полиция предотвратила теракт в городе Фаридабад в граничащем с Дели штате Харьяна и задержала троих подозреваемых, у которых были изъяты 350 кг взрывчатых веществ.

В понедельник вечером недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Как заявил глава индийского МВД Амит Шах, погибли восемь человек, есть раненые.