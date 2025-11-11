Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов 11 ноября. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,19% и торговался на уровне 2 563,44 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,19% - до 996,8 пункта. Курс юаня рос на 4,05 копейки и находился на отметке в 11,404 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 555,62 пункта (-0,12%), индекс РТС составлял 993,76 пункта (-0,12%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и находился на уровне 11,44 рубля (+7,7 копейки).