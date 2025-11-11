Трамп не исключает, что Франция относится к США хуже, чем Китай

Президент США Дональд Трамп не исключает, что власти Франции относятся к его стране ничуть не лучше китайских.

Во время интервью телеканалу Fox News американский лидер в очередной раз подчеркнул, что правительство США не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в страну. "Я хочу ладить с миром", - отметил он. Ведущая при этом заметила, что китайцы - "это не французы", утверждая, что власти КНР "осуществляют слежку" и "крадут интеллектуальную собственность" США.

"А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы не был в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую продукцию, они применили 25-процентный налог в отношении американской продукции", - заявил глава Белого дома в этой связи.

Трамп указал, что он "исходит из того, что к США все относятся плохо". Вместе с тем, по его словам, многие союзники извлекали из торговли с Соединенными Штатами выгоду куда большую, чем Китай.