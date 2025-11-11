Слуцкий предложил создать сеть реабилитационных центров для наркоманов

Во всех субъектах РФ необходимо создать сеть бесплатных реабилитационных центров для наркозависимых. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

"Наша партия предлагает наладить работу государственной сети бесплатных реабилитационных центров во всех субъектах РФ - по единому стандарту, с комплексной медицинской, психологической и социальной помощью", - отметил депутат.

Он обратил внимание, что во многих действующих частных учреждениях отсутствует квалифицированная помощь.

"За последние деньги родственников - зачастую имитация помощи. Необходимо в экстренном порядке изменить отношение общества к таким учреждениям: их должно быть больше, а работающие там люди должны обладать самой высокой квалификацией. Сегодня же мы видим кадровый голод и отсутствие системного подхода в их организации и работе", - заключил политик.