Аш-Шараа: в Сирии все еще хотят привлечь Асада к ответственности

Нынешние сирийские власти считают необходимым привлечение бывшего лидера арабской республики Башара Асада к ответственности. Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News.

"Правосудие должно восторжествовать. Мы создали комиссию по вопросам правосудия с тем, чтобы привлечь за содеянное к ответственности всех причастных, в том числе Башара Асада", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами из арабских стран отметил, что Асад и члены его семьи находятся в России исключительно по гуманитарным причинам, так как бывшему президенту на родине грозила физическая расправа.

В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил президентский пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января текущего года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, предположительно, продлится от четырех до пяти лет.