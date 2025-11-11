Песков: частые контакты президентов России и Казахстана нормальны с учетом партнерства стран

Казахстан является стратегическим партнером и союзником России, поэтому в частых контактах президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева нет ничего особенного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"В целом Казахстан - наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение - это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - указал он.

"Это совершенно нормально, и нормально воспринимается всеми нашими друзьями и коллегами", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, "не обидятся ли" другие друзья РФ на такое внимание Москвы к Астане.

Токаев 11 ноября прибывает в Россию с государственным визитом, который продлится два дня.