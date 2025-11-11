Российские ВС освободили Новоуспеновское в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль силами подразделений Восточной группировки. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.