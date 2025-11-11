Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 ноября 2025 / 20:13
10 ноября 2025 / 19:37
10 ноября 2025 / 19:28
Общество
ТАСС: жителей России ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
11 ноября 2025 / 13:30
ТАСС: жителей России ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
© Артем Геодакян/ТАСС

Жители России в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90, это наименьший показатель более чем за 20 лет, отмечает агентство ТАСС.

"Это результат того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни", - указал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года.

В предыдущий раз таким же коротким с точки зрения рабочего времени был зимний сезон 2004-2005 гг. Как правило, на декабрь, январь и февраль приходится в целом по 57-58 рабочих дней, в том числе в високосные годы. Самой длинной была рабочая зима в 2013-2014 гг. - 59 дней.

"Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего - всего 56. И хорошо", - заявил Нилов. "Пусть россияне смогут в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими, и пусть у всех будет хорошее настроение", - заключил он. 

