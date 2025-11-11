Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ФСБ: Киев планировал операцию по угону МиГ-31 с осени 2024 года
11 ноября 2025 / 13:47
ФСБ: Киев планировал операцию по угону МиГ-31 с осени 2024 года
© Минобороны РФ/ТАСС

Украинская и британская разведки приступили к планированию операции по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" осенью 2024 года. Об этом информировал оперативный сотрудник ФСБ России, передает ТАСС.

"Осенью 2024 года мы получили информацию о попытках представителей Главного управления разведки Минобороны Украины завербовать экипаж российского истребителя МиГ-31", - указал он.

Сотрудник ФСБ уточнил, что в этих целях спецслужба Украины параллельно вышла на контакт и с летчиком-командиром корабля, и с летчиком-штурманом, и начала их вербовочное изучение. "Действуя согласно установленному Воздушно-космическими силами России регламенту о выходе на контакт иностранных представителей, летчики поставили в известность командование, которое, со своей стороны, уведомило органы безопасности", - сообщил сотрудник ФСБ.

После оценки полученных сведений было принято решение о проведении оперативной игры с противником с участием летчика-штурмана, возможности которого по управлению воздушным кораблем очень ограничены. В последующем он действовал во взаимодействии с российскими контрразведчиками. Вместе с тем в общении со штурманом разведка Украины привлекла к работе с российским офицером пилота Воздушных сил Украины, который должен был проверить компетенцию российского летчика и удостовериться, что "он не подстава".

В итоге военнослужащий РФ успешно прошел проверку. "После этого разведчик практически перестал скрывать свою принадлежность к ГУР МО Украины и бравировал тем, что операция по угону самолета находится на контроле не только высшего руководства Украины, но и британских боссов", - добавил сотрудник ФСБ. 

