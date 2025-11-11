Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 ноября 2025 / 17:30
10 ноября 2025 / 20:13
10 ноября 2025 / 19:37
10 ноября 2025 / 19:28
Токаев сообщил, что Казахстан и Россия подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
11 ноября 2025 / 13:59
© Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках его государственного визита в Россию стороны подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве между двумя странами.

В публикации Токаева "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов" для "Российской газете" сказано, что ключевым пунктом в повестке его визита в Москву станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического союзничества и партнерства. Подчеркивается, что такой документ подтвердит беспрецедентный уровень совместной готовности к более интенсивной работе по всем направлениям и взаимного доверия, а также "откроет новую эру" в двусторонних связях.

Кроме того, глава республики обратил внимание, что с момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с РФ. В первой концепции внешней политики страны, а затем в последующих подобных документах российское направление отражено как неизменный приоритет.

Токаев 11-12 ноября посетит Россию с госвизитом. 

