Обладателем Букеровской премии за 2025 год стал Дэвид Салэй

Букеровской премии по литературе за 2025 год удостоен венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман "Плоть" (Flesh). Об этом объявил председатель жюри, ирландский автор Родди Дойл во время церемонии в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в лондонском Сити.

Произведение рассказывает историю скромного молодого человека по имени Иштван, который прошел путь от изгоя в венгерской школе до члена лондонских состоятельных кругов. Помимо премии, Салэй также получит денежный приз в размере £50 тыс. ($66 тыс.).

Всего в короткий список претендентов в этом году были включены шесть авторов, среди них трое американских писателей - Бен Марковиц с книгой "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой ("Вспышка", Flashlight) и Кэти Китамура ("Прослушивание", Audition), а также британец Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и индианка Киран Десаи с романом "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny).

Салэй ранее уже был номинирован на Букеровскую премию - в 2016 году за произведение All That Man Is ("Все о мужчинах"). За свою карьеру автор написал шесть книг, которые были переведены более чем на 20 языков мира.

В состав жюри под председательством Дойла, получившего Букеровскую премию в 1993 году, входили американская актриса Сара Джессика Паркер, нигерийская писательница Айобами Адебайо, британский автор Крис Пауэр и американская писательница Кайли Рид.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. В 2024 году обладательницей Букеровской премии стала британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите" (Orbital).