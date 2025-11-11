Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Общество
Число погибших в результате взрыва в центре Нью-Дели возросло до 12
11 ноября 2025 / 14:30
© Sanjeev Verma/ Hindustan Times/ Sipa USA via Reuters Connect/ТАСС
Число погибших при взрыве автомобиля в районе Старого Дели вблизи исторической крепости Красный форт в индийской столице увеличилось до 12. Об этом информировала местная полиция, передает агентство PTI.
"Еще три человека умерли от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12", - говорится в сообщении.
В понедельник вечером недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Происшествие расследуется как теракт. На месте происшествия выявлены следы нитрата аммония - химического вещества, которое может использоваться в качества компонента взрывчатых веществ.