La Nacion: президент Аргентины не поедет на саммит G20

Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на предстоящий в ноябре саммит стран Группы двадцати (G20), который состоится в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом со ссылкой на источники пишет газета La Nacion.

Сообщается, что в ЮАР вместо Милея отправятся министр иностранных дел Пабло Кирно и аргентинский шерпа, бывший депутат парламента Федерико Пинедо.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Соц. сети, что американские представители не поедут на предстоящий 22-23 ноября саммит "двадцатки". Глава Белого дома назвал позором проведение этого саммита в ЮАР, акцентировав внимание на ситуации с положением прав белого населения, которое, на его взгляд, подвергается насилию.