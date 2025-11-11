Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 17:30
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 69 беспилотников ВСУ Токаев отметил, что в Казахстане русский язык пользуется особым признанием
Москва
11 ноября 2025 / 17:30
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Саммит G-20 / Многополярный мир
Политика
La Nacion: президент Аргентины не поедет на саммит G20
11 ноября 2025 / 14:44
La Nacion: президент Аргентины не поедет на саммит G20
© Tomas Cuesta/ Getty Images/ТАСС

Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на предстоящий в ноябре саммит стран Группы двадцати (G20), который состоится в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом со ссылкой на источники пишет газета La Nacion.

Сообщается, что в ЮАР вместо Милея отправятся министр иностранных дел Пабло Кирно и аргентинский шерпа, бывший депутат парламента Федерико Пинедо.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Соц. сети, что американские представители не поедут на предстоящий 22-23 ноября саммит "двадцатки". Глава Белого дома назвал позором проведение этого саммита в ЮАР, акцентировав внимание на ситуации с положением прав белого населения, которое, на его взгляд, подвергается насилию.

Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:29
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 69 беспилотников ВСУ
15:15
Токаев отметил, что в Казахстане русский язык пользуется особым признанием
14:59
Владимир Симонов будет похоронен 12 ноября на Троекуровском кладбище
14:44
La Nacion: президент Аргентины не поедет на саммит G20
14:30
Число погибших в результате взрыва в центре Нью-Дели возросло до 12
14:17
Обладателем Букеровской премии за 2025 год стал Дэвид Салэй
13:59
Токаев сообщил, что Казахстан и Россия подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
13:47
ФСБ: Киев планировал операцию по угону МиГ-31 с осени 2024 года
13:30
ТАСС: жителей России ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
13:16
Российские ВС освободили Новоуспеновское в Запорожской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения