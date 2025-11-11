Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Трамп повторяет политику Байдена. Мнение
10 ноября 2025 / 19:37
Политолог Колташов: население ЕС устало от украинцев
10 ноября 2025 / 19:28
Общество
Владимир Симонов будет похоронен 12 ноября на Троекуровском кладбище
11 ноября 2025 / 14:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Прощание с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым состоится в большом фойе театра 12 ноября. После этого артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор культурного учреждения заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.
"Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым пройдет в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова 12 ноября с 11:00 до 13:00 мск", - сказал он в беседе с ТАСС.